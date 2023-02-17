Michiel Clyncke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michiel Clyncke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michiel Clyncke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michiel Clyncke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michiel Clyncke 11 Şubat 1994 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michiel Clyncke Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Michiel Clyncke, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVC Winkel Sport futbol takımında oynamaktadır. KVC Winkel Sport takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Michiel Clyncke'nin KVC Winkel Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Michiel Clyncke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michiel Clyncke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michiel Clyncke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michiel Clyncke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında KVV Coxyde

3 Ağu 2016 yılında Ingelmunster

1 Temmuz 2017 yılında KFC Mandel Utd.

1 Temmuz 2020 yılında KVC Winkel Sp.

Michiel Clyncke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michiel Clyncke şuan KVC Winkel Sport takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Michiel Clyncke Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belçika U16 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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