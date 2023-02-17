Michiel De Looze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michiel De Looze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michiel De Looze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michiel De Looze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michiel De Looze 21 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michiel De Looze Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini International Sport Management N.V. yapmaktadır. Michiel De Looze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Knokke futbol takımında oynamaktadır. FC Knokke takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Michiel De Looze'nin FC Knokke ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michiel De Looze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michiel De Looze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michiel De Looze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michiel De Looze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Anderlecht Alt

1 Temmuz 2015 yılında Anderlecht U17

1 Temmuz 2015 yılında Anderlecht U19

1 Temmuz 2017 yılında KV Mechelen U21

16 Ağu 2018 yılında Rupel Boom

1 Temmuz 2019 yılında KMSK Deinze

7 Temmuz 2022 yılında FC Knokke

30 Haziran 2023 yılında KMSK Deinze

Michiel De Looze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michiel De Looze şuan FC Knokke takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Michiel De Looze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SV Oud-Turnhout, FC Turnhout, KVC Westerlo, RSC Anderlecht

Belçika U16 takımında 11 numaralı formasıyla 20 Ağu 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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