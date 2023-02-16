Michy Batshuayi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michy Batshuayi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michy Batshuayi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Michy Batshuayi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Michy Batshuayi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michy Batshuayi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michy Batshuayi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michy Batshuayi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michy Batshuayi 2 Ekim 1993 tarihinde Brussel şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Belçika,Kongo DC uyrukludur.Gerçek adı da Michy Batshuayi-Atunga şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michy Batshuayi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Cover yapmaktadır. Michy Batshuayi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fenerbahçe futbol takımında oynamaktadır. Fenerbahçe takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Michy Batshuayi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/mbatshuayi

http://www.instagram.com/mbatshuayi/

http://www.facebook.com/batshuayiofficial/

Michy Batshuayiboyu ve yaşı kaç

Michy Batshuayi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michy Batshuayi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 40.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Michy Batshuayi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michy Batshuayi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Standard U21

1 Temmuz 2011 yılında Standard Liège

1 Temmuz 2014 yılında Marsilya

3 Temmuz 2016 yılında Chelsea

31 Ocak 2018 yılında Dortmund

30 Haziran 2018 yılında Chelsea

10 Ağu 2018 yılında Valencia

30 Ocak 2019 yılında Chelsea

31 Ocak 2019 yılında Crystal Palace

30 Haziran 2019 yılında Chelsea

10 Eylül 2020 yılında Crystal Palace

31 Mayıs 2021 yılında Chelsea

18 Ağu 2021 yılında Beşiktaş

30 Haziran 2022 yılında Chelsea

2 Eylül 2022 yılında Fenerbahçe

Michy Batshuayi kimdir

Michy Batshuayi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michy Batshuayi şuan Fenerbahçe takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

RFC Evere (2003–2004), RUSA Schaarbeek (2004–2005), FC Brussels (2005-2006; 2007-2008), RSC Anderlecht (2006-2007)

Michy Batshuayi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belçika takımında 23 numaralı formasıyla 28 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 50 maçta 27 gol atmıştır.

Belçika U21 takımında 22 numaralı formasıyla 6 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 7 gol atmıştır.

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Michy Batshuayi nereli

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