Mickael Almeida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mickael Almeida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mickael Almeida adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mickael Almeida Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mickael Almeida 27 Ocak 1999 tarihinde Lyon şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Portekiz,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mickael Almeida Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FAIRSPORT ASSOCIATION yapmaktadır. Mickael Almeida, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Aarau futbol takımında oynamaktadır. FC Aarau takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mickael Almeida'nin FC Aarau ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mickael Almeida Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mickael Almeida isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mickael Almeida Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mickael Almeida futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Olymp. Lyon U19

1 Ağu 2017 yılında FC Sion U21

19 Temmuz 2018 yılında FC Aarau

30 Haziran 2019 yılında FC Sion U21

11 Temmuz 2019 yılında FC Chiasso

15 Şubat 2021 yılında FC Aarau

30 Haziran 2021 yılında FC Chiasso

1 Temmuz 2021 yılında FC Aarau

Mickael Almeida Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mickael Almeida şuan FC Aarau takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mickael Almeida Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ol. Lyon (2013-2017)

Portekiz U20 takımında 19 numaralı formasıyla 22 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 19 numaralı formasıyla 30 Ağu 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 9 numaralı formasıyla 31 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 4 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 19 numaralı formasıyla 15 Aralık 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 3 gol atmıştır.

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