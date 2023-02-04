Mickael Alphonse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mickael Alphonse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mickael Alphonse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mickael Alphonse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mickael Alphonse 12 Temmuz 1989 tarihinde Champigny-sur-Marne şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Guadeloupe,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mickael Alphonse Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Classico yapmaktadır. Mickael Alphonse, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Ajaccio futbol takımında oynamaktadır. AC Ajaccio takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mickael Alphonse'nin AC Ajaccio ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mickael Alphonse Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mickael Alphonse isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mickael Alphonse Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mickael Alphonse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FC Rouen 1899

1 Temmuz 2011 yılında AS Moulins

1 Temmuz 2013 yılında Bourg-Péronnas

1 Temmuz 2016 yılında FC Sochaux

1 Temmuz 2018 yılında Dijon

21 Ağu 2020 yılında Amiens SC

3 Şubat 2022 yılında Maccabi Haifa

1 Temmuz 2022 yılında AC Ajaccio

Mickael Alphonse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mickael Alphonse şuan AC Ajaccio takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Mickael Alphonse Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Guadeloupe takımında 12 numaralı formasıyla 11 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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