Mickael Le Bihan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mickael Le Bihan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mickael Le Bihan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mickael Le Bihan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mickael Le Bihan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mickael Le Bihan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mickael Le Bihan

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mickael Le Bihan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mickael Le Bihan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mickael Le Bihan 16 Mayıs 1990 tarihinde Ploemeur şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mickael Le Bihan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Léandre Chouya yapmaktadır. Mickael Le Bihan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dijon FCO futbol takımında oynamaktadır. Dijon FCO takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mickael Le Bihan'nin Dijon FCO ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mickael Le Bihan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Mickaellebihan

http://www.instagram.com/mickaellebihan/

Mickael Le Bihanboyu ve yaşı kaç

Mickael Le Bihan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mickael Le Bihan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mickael Le Bihan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mickael Le Bihan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında CS Sedan B

1 Temmuz 2010 yılında CS Sedan

1 Temmuz 2013 yılında AC Le Havre

31 Ağu 2015 yılında OGC Nizza

30 Ağu 2019 yılında AJ Auxerre

1 Temmuz 2021 yılında Dijon

Mickael Le Bihan kimdir

Mickael Le Bihan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mickael Le Bihan şuan Dijon FCO takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Ploermeur, AS Cannes, ES Fréjus, Stade Saint-Raphaël

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mickael Le Bihan nereli

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