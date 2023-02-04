Mickael Nade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mickael Nade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mickael Nade adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mickael Nade Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mickael Nade 4 Mart 1999 tarihinde Sarcelles şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen Fransa,Fildişi Sahili uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mickael Nade Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AMS CONSULTING yapmaktadır. Mickael Nade, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Saint-Étienne futbol takımında oynamaktadır. Saint-Étienne takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Mickael Nade'nin Saint-Étienne ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mickael Nade Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mickael Nade isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mickael Nade Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mickael Nade futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Saint-Étienne B

1 Temmuz 2020 yılında Saint-Étienne

21 Temmuz 2020 yılında Quevilly Rouen

30 Haziran 2021 yılında Saint-Étienne

Mickael Nade Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mickael Nade şuan Saint-Étienne takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.