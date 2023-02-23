Mickael Panos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mickael Panos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mickael Panos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mickael Panos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mickael Panos 10 Şubat 1997 tarihinde Orsay şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mickael Panos Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INSPORTCITY MANAGEMENT LTD yapmaktadır. Mickael Panos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFK Csikszereda Miercurea Ciuc futbol takımında oynamaktadır. AFK Csikszereda Miercurea Ciuc takımına 11 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mickael Panos'nin AFK Csikszereda Miercurea Ciuc ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mickael Panos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mickael Panos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mickael Panos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mickael Panos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Temmuz 2017 yılında Saint-Étienne B

1 Temmuz 2019 yılında Pafos FC

3 Ocak 2021 yılında EN Paralimniou

30 Haziran 2021 yılında Pafos FC

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

6 Ocak 2022 yılında KF Vllaznia

11 Ağustos 2022 yılında Csikszereda

Mickael Panos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mickael Panos şuan AFK Csikszereda Miercurea Ciuc takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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