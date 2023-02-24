Mico Kuzmanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mico Kuzmanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mico Kuzmanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mico Kuzmanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mico Kuzmanovic 18 Mart 1996 tarihinde Doboj şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Mićo Kuzmanović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mico Kuzmanovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini K3 Sportmanagement GmbH yapmaktadır. Mico Kuzmanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Tuzla City futbol takımında oynamaktadır. FK Tuzla City takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mico Kuzmanovic'nin FK Tuzla City ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mico Kuzmanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mico Kuzmanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mico Kuzmanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mico Kuzmanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Temmuz 2013 yılında Zvijezda G.

23 Ağustos 2014 yılında Jagodina

18 Ağustos 2015 yılında B. Banja Luka

23 Şubat 2016 yılında Drina Zvornik

20 Temmuz 2016 yılında Mladost Kakanj

1 Temmuz 2017 yılında FK Sarajevo

1 Temmuz 2018 yılında Mouscron

1 Eylül 2019 yılında Rudar Velenje

1 Ağustos 2020 yılında NK Celje

1 Temmuz 2022 yılında FK Tuzla City

Mico Kuzmanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mico Kuzmanovic şuan FK Tuzla City takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Mico Kuzmanovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U21 takımında 14 numaralı formasıyla 4 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 3 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 14 numaralı formasıyla 10 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 1 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U18 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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