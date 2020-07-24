Miçotakis’ten Ayasofya ile ilgili skandal sözler

Ayasofya, 86 yıl sonra yeniden camiye çevrilmesinin ardından bugün kılınan ilk Cuma namazı ile ibadete açıldı.

Ayasofya Camii'nin ibadete açılması Türkiye'de sevinçle karşılanırken, bu durum Yunanistan'ı kızdırdı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ayasofya'nın 86 yıl sonra tekrar ibadete açıldığı bu tarihi günde kameraların karşısında geçip küstah bir açıklamada bulundu.

MİÇOTAKİS, AVRUPA'DAN MEDET UMDU

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ayasofya yeniden ibadete açılmasına ilişkin olarak "Bugün İstanbul'da gerçekleşen şey güç değil, zayıflık göstergesidir" ifadesini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'nin Ayasofya'yı yeniden cami yapmasına uluslararası tepki verilmesi gerektiğinin altını çizip Avrupa'ya seslendi.

YUNANİSTAN'DA KİLİSELERİN ÖNÜNDEKİ BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLMİŞTİ

Bugün, Ayasofya Camii'nin kılınan cuma namazıyla birlikte ibadete açılması sonrası Yunanistan'da kiliselerin önündeki bayraklar yarıya indirilip matem çanları çalınmıştı.

Yunan medyası, Ayasofya'nın yeniden camiye çevrilmesini yas olarak değerlendirmiş, Agrinio ve Patras kentlerindeki kiliselerde matem çanları çalınmıştı. Diğer yandan da akşam saatlerinde de ilahiler okunacağı duyurulmuştu. Ayrıca Yunan dünyası için "kara bir gün" yaşandığını belirtilmişti.

Yunan televizyonları da Ayasofya Camii'ndeki Kuran tilavetini canlı olarak yayınlamıştı.