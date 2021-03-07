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Microsoft'a siber vurgun! Binlerce hesap hacklendi

Amerikan teknoloji devlerinden Microsoft'a siber saldırı düzenlendi. 30 bin Amerikan şirketine ait bilgilerin çalındığı saldırının kaynağının Çin olduğu iddia ediliyor.

Microsoft'a siber vurgun! Binlerce hesap hacklendi

Son günlerde e-posta hırsızlığına odaklanan alışılmadık derecede saldırgan bir Çin siber casusluk birimi, Microsoft'a son zamanların en sıkı vurgununu yaptı. Microsoft 'un haberleşme sitemindeki güvenlik açığını yakalayan hackerler, onbinlerce insanı zarara uğrattı. 

ÇİN'DEN ŞÜPHELENİLİYOR

Microsoft, saldırının arkasında Çin destekli bir hacker grubu olduğundan şüphelendiğini açıkladı.

ABD’li yetkili yaklaşık 60.000 insanın bu siber saldırıdan etkilendiğini ve ağırlıklı olarak küçük ve orta ölçekli işletmelerin saldırıdan zarar gördüğünü söyledi. 

Microsoft’un saldırıyı önlemeye çalıştığı ancak siber saldırganların bu şekilde daha çok saldırı gerçekleştirdiği ve geri adım atmadığı bildirildi.

Microsoft'a siber vurgun! Binlerce hesap hacklendi

ÇALINAN VERİLER ARAŞTIRILIYOR

Bloomberg’e açıklama yapan bir siber güvenlik şirketi sadece kendi şirketlerinin en az 50 müşteriyle aynı anda çalıştığını açıkladı. Şirket, hackerların hangi verileri çaldığını öğrenmeye uğraştıklarını söyledi. 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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