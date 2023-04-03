Midana Cassama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Midana Cassama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Midana Cassama kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Midana Cassama ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.