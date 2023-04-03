Midana Cassama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Midana Cassama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Midana Cassama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Midana Cassama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Midana Cassama 18 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Gine-Bissau uyrukludur.Gerçek adı da Midana Bigna Soares Cassamá şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Midana Cassama Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FIRST Football yapmaktadır. Midana Cassama, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Portimonense SC A23 futbol takımında oynamaktadır. Portimonense SC A23 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Midana Cassama'nin Portimonense SC A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Midana Cassama Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Midana Cassama futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Merelinense
1 Ocak 2023 yılında Portimonense 23
Midana Cassama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Midana Cassama şuan Portimonense SC A23 takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
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