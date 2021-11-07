Mide ağrısı çeken 12 yaşındaki küçük kız anne oldu! Meğer abisi tecavüz etmiş!

Karın ağrısı ve mide sancısı şikayetiyle güne başlayan genç kız, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Sağlık merkezinin girişinde acilen ameliyathaneye alınan kızın hamile olduğu ve bebeğini doğurması gerektiği aileye bildirildi. Duydukları karşısında şoke olan aile olayın detaylarını araştırdı ve gerçek ortaya çıktı. Meğer küçük kızı abisi tecavüz etmiş.

TECAVÜZ SUÇUNU KABUL ETTİ

Şimdilerde 16 yaşında olan ağabey, hüküm vermek üzere çıkarıldığı mahkemede tecavüz suçunu kabul etti. Savcı Georgina Buckley, suçun ortaya çıkmasında en büyük etkenin, küçük kızda görülen mide şikayetleri olduğunu söyledi. Hastaneye kaldırılan küçük kız, yaklaşık bir saat sonra doğuma alınmıştı.

Doğum esnasında bir ebenin kıza dikkatlice seks yapıp yapmadığını sorduğunu ve kızın bu olaya dair hiçbir şey bilmediği öğrenildi. Küçük kız ve ağabeyinin, ranzanın üst katında yer alan yatakta düzenli olarak güreştikleri ve ağabeyinin kardeşinden üstünü çıkarmasını istediği ortaya çıktı.

Mahkeme huzurundaki sayısız rapordan, çocukların ebeveyn kontrolünde olmadıklarını "bulanık cinsel sınırların" olduğu "işlevsiz, ihmalkar ve potansiyel olarak istismar edici bir yetiştirme"ye maruz kaldıklarını söyledi.

Avukat, ağabeyin 10 yaşından beri aile evinde küçük kızı rutin olarak pornografiye zorladığını söyledi. Mahkeme, sanığın şu anda koruyucu aile ile yaşadığını, olumlu etkilerine iyi yanıt verdiğini ve pişmanlık duyduğunu açıkladı.