Mide ağrısına ne iyi gelir? Bir çok kişinin hayatında en az bir defa karşı karşıya kaldığı bu rahatsızlık zaman zaman yaşam kalitemizi olumsuz etkilemektedir. Ağrıya yol açan birçok neden vardır. Hazımsızlık şikâyetinden gastrit şikâyetine kadar değişik nedenleri olabilir. Peki Mide ağrısına ne iyi gelir? Mide ağrısı neden olur? Nasıl geçer?

MİDE AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Tarçın: Sabahları aç karnına bir çay ya da tatlı kaşığı tarçın yemek, mide ağrılarının hızla geçmesine vesile olmaktadır. Beslenme uzmanları tarafından sıklıkla önerilen tarçın, sütlü tatlıların ve salep gibi içeceklerin üstüne konularak da tüketilebilir.

Muz: Sporcuların bir numaralı tercihi olan muz meyvesi eklem ağrılarında olduğu gibi mide şikayetlerine de çözüm getiriyor. Öğün aralarında tüketilen muzlar, mide şikayetlerinin çok daha az hissedilmesini olanaklı hale getirmektedir.

Yoğurt: Özellikle spordan sonra mide ağrıması ve ekşimesi şikayeti sıklıkla görülmektedir. Bu, vücudun fazla zorlandığına dair bir işarettir. Yarım yağlı ya da laktozsuz yoğurtlar tüketilerek hem harcanan enerji geri kazanılabilir hem de midede ortaya çıkan ağrılar azaltılabilir.

Süt: Mide ağrısı ve yanması şikayeti bulunan kişiler bir yudum süt içerek bu şikayetlerinden kurtulabilir. Bir bardak süt içmek gaza neden olacağı için çok az miktarda içilmesi tavsiye edilmektedir.

Bitki Çayları: Papatya ve ada çayı başta olmak üzere birçok bitki çayı mide ağrılarını geçirmektedir.

Maden suyu: Yemeklerden on dakika sonra maden suyu içmek hem hazımsızlığa iyi geliyor hem de midenin çok daha rahat çalışmasını mümkün kılıyor.

Keten tohumu: Tıpkı muz gibi besin lifi açısından oldukça zengin olan, hatta sırf bu nedenle diyetlerin de vazgeçilmez malzemelerinden sayılan keten tohumu, bu özelliği sayesinde mide ağrısına da iyi geliyor. Size de aktarlardan kolayca temin edebileceğiniz keten tohumunu salatalarınıza ya da bir kase yoğurdun içine ilave ederek afiyetle yemek düşünüyor.

Armut: Her mevsim bulamıyor olsak da eğer mide ağrıları çektiğiniz bir dönemde evinizde armut varsa, ondan destek almayı da deneyebilirsiniz. Tıpkı muz ve keten tohumu gibi besin lifi bakımından zengin olan armut, midenizi hiç yormadan sindirilecek, bu arada da içindeki lifler ve faydalı maddeler sayesinde mide ağrınızı hafifletecektir.

Nane: Hemen her derde deva olmayı başaran, kokusu bile şifalı lezzetlerden nane, mide ağrısına da iyi gelen yiyecekler arasında. Özellikle gaz sıkışması gibi bir problem nedeniyle mide ağrısı çekiyorsanız nane çayı hazırlayarak ya da nane-limon yaparak midenize iyileşme yolunda güzel bir destekte bulunabilirsiniz.

Zeytinyağı: Safra salgısı olarak bilinen salgının sağlıklı bir şekilde salgılanmasını sağlayan zeytinyağı, bu etkisi sayesinde besinlerin sindirim sürecini hızlandırıyor ve daha sağlıklı bir hale getiriyor. Aşırı kilo, aşırı yemek yeme gibi durumlar nedeniyle oluşan mide ağrıları da bu sayede hızla geçebiliyor. 1-2 yemek kaşığı zeytinyağını doğrudan tüketebileceğiniz gibi dilerseniz bol zeytinyağlı hafif salatalar hazırlayarak da aynı etkisini görebilirsiniz.

Papatya çayı: Biraz da içelim diyor ve mide ağrısına iyi gelen içeceklerin başında gelen papatya çayı ile sizi baş başa bırakıyoruz. Stres gibi farklı psikolojik etkiler nedeniyle oluşan mide ağrıları için sinir sistemini destekleyen, sinirleri rahatlatarak stres ve buna bağlı oluşan sorunları ortadan kaldıran papatya çayından her gün bir fincan içebilirsiniz.

MİDEYE NE İYİ GELİR?

Bireyler öncelikle mideye iyi gelen şeyler nelerdir sorusunu kendisine sormalıdır. Çünkü tükettiğimiz yiyecek ve içecekler bünyeye göre değişik rahatsızlık verebilmektedir. Kişi kendi bünyesine zarar verecek şeyleri az çok bildiği için ona göre hareket etmelidir. Evde mide ağrısı için ne yapılır için genel olarak yağlı gıdalar, asitli içecekler, hamur yemekleri, alkol ve tütün gibi şeylerden uzak durulmalıdır.

HAMİLELİKTE MİDE AĞRISI NEDEN OLUR NASIL GEÇER?

Hamilelikte anne adaylarında meydana gelen hormonsal ve ruhsal değişiklikler bazı sıkıntılara yol açabilmektedir. Bunlardan biri de mide ağrılarıdır. Strese bağlı mide ağrısı yanında genellikle bulantı şikâyeti de ortaya çıkar. Çözüm için yukarıda önerdiğimiz bitkisel çaylar içilebilir. Mideyi yoracak, gastrite yol açacak yağlı yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Gebelikte mide ağrısı kaçıncı haftada başlar? Bunun yanıtı genel olarak ilk 3 ayda şiddetli olabilir. İlerleyen aylarda bu durum azalacaktır.