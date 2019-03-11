“Mide botoksu yaptırmayın”

Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gürdal Ören, "Botoks maddesinin mide üzerinde kullanılabilirliği konusunda maalesef ki FDA ve EMA onayı bulunmamaktadır" dedi. Op. Dr. Gürdal Ören, mide botoksu uygulamalarının durdurulması gerektiğini savundu.

Ödüllü cerrah; Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gürdal Ören, son bir yılda artış sağlayan zayıflama yöntemi mide botoksunun FDA ve EMA onayının bulunmadığını söyledi. Son zamanlarda özellikle Türkiye'de hem doktorların hem de doktor olmayan bir takım güzellik merkezlerinin mide botoksu reklamını yanlış bulduğunu kaydeden Op.Dr. Gürdal Ören "Botoks maddesinin mide üzerinde kullanılabilirliği konusunda maalesef ki FDA ve Avrupa İlaç Kurumu (EMA) onayı bulunmamaktadır" dedi.

Op.Dr. Ören,"FDA tarafından onaylanmamış bir obezite tedavi yöntemi maalesef ki ülkemizde çığ gibi büyüyor. İnsanların sağlığıyla oynanıyor. Yapılan bilimsel çalışmalarda obezite tedavisinde endoskopik yöntemle mideye botoks enjekte etmenin obeziteyle mücadelede tamamen etkisiz olduğu kanıtlanmıştır ve onaylanmamıştır" ifadelerini kullandı.

"Mide botoksu uygulamalarının durdurulması gerekir"

"Botoksun mide üzerinde kullanılabilirliğine dair onaylanmış en ufak bir uygulama yöntemi maalesef ki bulunmamaktadır" diyen Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gürdal Ören "En kısa sürede mide botoksu uygulamalarının durdurulması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA