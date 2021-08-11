Mide bulandıran iddialarla gündeme gelmişti! Şarkıcı Bulut Duman sessizliğini bozdu: "İğrenç haberler yapıyorsunuz"

İstanbul Kadıköy'de evlat edindiği 2 yaşındaki çocuğuna başka bir erkek tarafından cinsel istismarda bulunulması için azmettirdiği iddia edilen ve hakkında 27 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istemiyle dava açılan Bulut Duman konuya ilişkin olarak ilk açıklamayı yaptı.

"MİLLETİ KANDIRMAYIN"

Geçtiğimiz gün hakkında çıkan haberlerin ardından Instagram hesabından paylaşım yaparak açıklamada bulunan Bulut Duman, "Ya çok rica ediyorum şu tanıdık gazetecilerinize haber yaptırıp gerçekmiş gibi milleti kandırmayın. Sosyal hizmetler ve bilirkişi raporlarına göre bir istismar olmadığı, çocuğum da benden hiç bir zaman alınmadığı halde iğrenç haberler yapıyorsunuz" dedi.

"ZERRE KEYFİMİZ KAÇMIYOR"

Tüm yakın çevresinin kızıyla ne kadar iyi anlaştığını bildiğini söyleyen şarkıcı, "Sokaktan geçenlerin bile her daim övgüsüne mazhar olmuşumdur. Çok samimi olarak söylüyorum, zerre keyfimiz kaçmıyor. Kimse de size ve yalan haberlerinize inanmıyor." diyerek çıkan haberlerin umurunda olmadığını ifade etti.

"KİMSENİN AĞZINI AÇMAK HADDİ DEĞİL"

Kızıyla gurur duyduğunu belirten Bulut Duman, "İş babalığım konusunda yetkinliğim ve babalığım noktasında kimsenin ağzını açmak haddi değil. Zaten aksi halde en ufak bir şüphe olsaydı, şu an evladımla tatilde olmazdık. Bu iftiraya ortak olan pisliklerden bazıları da ceza evinde olmazdı ve dışarda olanların da hukuki süreci devam ediyor olmazdı." ifadelerine yer verdi.

İşte Bulut Duman'ın paylaşımı:

Şarkıcı Bulut Duman hakkında iğrenç iddia! Çocuğuna cinsel istismara azmettirme suçundan hapsi isteniyor!