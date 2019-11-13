Mide bulandıran olay! 3 kız kardeşe cinsel istismar
Olay, Tokat, Erbaa'da meydana geldi. 10 kişi 3 kız kardeşe cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alındı. Bu kişilerden 5'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Olay, Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Madenli köyünde gerçekleşti. Jandarma ekipleri 3 kız kardeşin cinsel istismara uğradığı iddiası üzerine dün operasyon düzenledi.
İhbarın ardından istihbarat çalışmaları yapan ekipler harekete geçti ve olayla ilgili 10 şüpheliyi gözaltına aldı.
ŞÜPHELİLERDEN 5'i TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak Çamlıbel T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2'si hakkındaki adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.
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