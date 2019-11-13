İstanbul21 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Mide bulandıran olay! 3 kız kardeşe cinsel istismar

Mide bulandıran olay! 3 kız kardeşe cinsel istismar

Olay, Tokat, Erbaa'da meydana geldi. 10 kişi 3 kız kardeşe cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alındı. Bu kişilerden 5'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Mide bulandıran olay! 3 kız kardeşe cinsel istismar

Olay, Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Madenli köyünde gerçekleşti. Jandarma ekipleri 3 kız kardeşin cinsel istismara uğradığı iddiası üzerine dün operasyon düzenledi.

İhbarın ardından istihbarat çalışmaları yapan ekipler harekete geçti ve olayla ilgili 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

ŞÜPHELİLERDEN 5'i TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak Çamlıbel T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2'si hakkındaki adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Etiketler : , , , ,

HABERE YORUM KAT