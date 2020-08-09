Mide bulandıran olay! Annesinin sevgilisi tarafından tecavüze uğradı

Mide bulandıran olay İstanbul'da yaşandı. Evli ve bir çocuklu olan Seher C. (36) isimli kadının İsmail Murat Y. adında bir de sevgilisi vardı. Seher C. sevgilisi İsmail Murat. Y, ile onun Beşiktaş'taki evinde buluşuyordu.

İddiaya göre; Seher C., sevgilisiyle birlikte olmak için gittiği eve kızını da götürüyordu. Konuya ilişkin iddiaya göre İsmail Murat Y. küçük kızı taciz etmeye başladı.

İlk zamanlarda el ile taciz, bir süre sonra istismar halini alan aldı. İsmail Murat Y. küçük kıza cinsel istismar da bulunmaya başladı.

KIZININ İSTİSMAR EDİLMESİNE GÖZ YUMDU!

Küçük kız annesine yaşadıklarını anlattı. Seher C. ilk zamanlar küçük kızına anlattıklarına inanmasa da bir süre sonra ilişkisini bitirmek istedi. Seher C., bu kez de İsmail Murat Y.'nin şantajlarına maruz kaldı.

BİRLİKTELİKLERİNİ EŞİNE SÖYLEMEKLE TEHDİT ETTİ

İsmail Murat Y., ilişkilerini eşine söylemekle tehdit ettiği Seher C.'nin küçük kızını evine getirmesi için zorladı. Şantaj karşısında ne yapacağını bilemeyen Seher C. ise küçük kızını İsmail Murat'ın evine getirmeye başladı.

İsmail Murat Y.'nin evinde küçük kızının cinsel istismara uğradığını bilip sessiz kalan Seher C.kızının çıplak fotoğrafların çekilmesine müsaade etti.

CAMDAN ATLAYIP, KURTULMAK İSTEDİ

Küçük kız, 9 Haziran 2020'de ise İsmail Murat Y.'nin evinde bulunduğu bir sırada adamın elinden kurtulmak için camdan aşağıya atladı.

CİNSEL İSTİSMAR ORTAYA ÇIKTI

Olay yerine gelen polis ekipleri olaya ilişkin soruşturma yaptı.

İsmail Murat Y.'nin cinsel istismar suçlamasıyla ifadesine başvuruldu. Şahıs, küçük kızın annesiyle dost hayatı yaşadıklarını söyledi. İsmail Murat Y., Seher C.'nin haftada bir gün kızını gezdirmek için dışarı çıkardığında kendi yanına getirdiğini, küçük kıza taciz veya istismar da bulunmadığını söyledi.

Seher C. ise olaya ilişkin verdiği ifadede İsmail Murat Y. tarafından maruz kaldığı şantajı anlattı.

HEM SEVGİLİYE HEM ANNEYE

Küçük kız adli tıp kurumunda tecavüze uğradığına ve darp edildiğine dair rapor verildi. Rapor sonrası İsmail Murat Yalgın tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık olayla ilgili iddianame düzenledi.

Hazırlanan iddianamede, İsmail Can'ın küçük kızı 2014 yılı ile 2020 yılları arasında defalarca cinsel istismar da bulunduğu, cinsel amaçlı alıkoyduğu ve kendisine karşı gelen küçük mağduru yıllardır darp ettiğini anlatıldı.

Annesi Seher C.'nin de küçük kızını Şantaj nedeniyle sevgilisi İsmail Murat'a gönderdiği, İsmail Murat'ın cinsel istismara maruz bıraktığını bildiği halde annelik görevini yerine getirmeyecek duruma göz yumduğu anlatıldı.

Anne ve dostu hakkında açılan dava Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. İsmail Murat Y.'nin 'Çocuğun Cinsel İstismarı', 'çocuğun cinsel amaçlı alıkonulması', 'yaralama', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 33 yıl, bu suçlara iştirak eden anne Seher C.'nin ise 27 yıla kadar hapsi isteniyor.