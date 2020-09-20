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  3. Mide bulandıran olay! Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı

Mide bulandıran olay! Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı

İngiltere'de bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kalan genç bir kadın, önce çocuğun babasını suçladı sonrasında ise çocuğun kendisine tecavüz ettiğini söyledi.

Mide bulandıran olay! Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı

Mide bulandıran olay, İngiltere'de meydana geldi. Leah Cordice (20) isimli genç kadın, bir aile dostu tarafından 13 yaşındaki oğluna bakıcılık yapmak için 2017'de işe alındı. Annesinin evde olmadığı sırada genç kadın, baktığı çocukla korunmasız cinsel ilişkiye girdi. Cordice hamile kaldı.

BEBEĞİN 13 YAŞINDAKİ ÇOCUKTAN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Çocuğun annesi, olayın ortaya çıkmasının ardından bakıcıya dava açtı. Bunun üzerine genç kadın, bebeğinin babasının 13 yaşındaki çocuğun babası olduğunu söyledi. Ancak DNA sonuçlarına göre, bebeğin, ilişkiye girdiği 13 yaşındaki çocuktan olduğu ortaya çıkınca kendisine tecavüz ettiğini söyledi.

O DÖNEM EVLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

2017-2018 yılları arasında çocukla defalarca ilişkiye giren Leah Cordice'in bu dönemde evlendiği de ortaya çıktı. 13 yaşındaki çocuğun annesi ise ilişkiyi, bir arkadaşının kendisine "Büyükanne olacaksın" demesinden sonra öğrendiğini söyledi.

Mide bulandıran olay! Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı

ÇOCUK DENİLECEK YAŞTA BABA OLDU

Anne, çocuk yaştaki oğlunun baba olmasının büyük bir travma olduğunu söyledi. Ayrıca anne oğlunun şu an 17 yaşında olduğunu 18 yaşında girene kadar mahkemenin verdiği karara göre kızını göremeyeceğini söyledi. Genç kızın cep telefonu kayıtlarını inceleyen polis, Leah Cordice'in çocuğa cinsel içerikli mesajlar göndermiş. Mahkeme, Leah Cordice'e 30 ay hapis cezası verdi.

Berkem Temizel
Gece Editörü


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