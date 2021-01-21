Mide bulandıran olay! Cinsel istismar şüphelisini televizyonda gördüler

Mide bulandıran olay Yalova'da meydana geldi.

Bir aile, televizyon programında gördükleri şüpheli E.A'dan, geçmiş yıllarda 12 yaşındaki kız çocuklarına cinsel istismarda bulunması sebebiyle şikayetçi oldu.

PROGRAM BİTİMİNDE GÖZALTINA ALINDI

Ailenin iddiası doğrultusunda şüpheli E.A. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından katıldığı programın bitiminde gözaltına alındı. İstanbul'dan Yalova'ya getirilen şüpheli E.A. adliyeye sevk edildi.

Şüpheli E.A.'nın tutuklandığı öğrenildi.

ADALET BAKANLIĞI'NCA GEÇEN SENE YAYIMLANAN RAPOR

Adalet Bakanlığı’nca geçen sene Haziran ayında yayımlanan adli istatistikler, Türkiye’de çocuğa cinsel istismar suçunun son sekiz yılın rekorunu kırdığını ortaya koymuştu.

2019 yılında bu suçtan 28 bin 360 dava açılırken davaların yüzde 55’i mahkûmiyet ile sonuçlanmıştı. İcra ve iflas dairelerindeki dosya sayısı da rekor kırarak 31 milyonu aşmıştı.

Adalet Bakanlığı, 2019'a ilişkin adli istatistik verilerini 2020'nin Haziran ayında açıklamıştı.

2019'a ait verilere göre, çocuğa yönelik cinsel istismar suçu, son 8 yılın en tepe noktasına ulaştı. Verilerde, ceza mahkemelerinde 2019 yılında çocuğa cinsel istismar suçundan 28 bin 360 dava açıldığı görüldü. Davalarının 15 bin 651’i mahkumiyet ile sonuçlanırken 6 bin 420 beraat kararı alındı.

Adalet Bakanlığı’nca geçen senenin Haziran ayında yayımlanan 2019 yılının adli istatistiklerine göre, Türkiye’de 2019 yılında toplam 13 milyon 562 bin 961 kişiye, “Şüpheli” sıfatı ile işlem yapılırken, Cumhuriyet Başsavcılıkları’ndaki soruşturma dosyalarındaki şüpheli sayısı, 2012 yılına göre yüzde 57 artmıştı. Şüphelilerin yüzde 85’inin erkek, yüzde 15’inin ise kadın olduğu belirtilmişti.

Ceza mahkemelerinde 2019’da toplam 11 bin 244 cinsel saldırı suçu karara bağlandı. 2018’e göre bin 846 artış gösteren kararların yüzde 50,6’sını mahkumiyet kararları oluşturdu. Verilerin en çarpıcı olanı ise çocukların cinsel istismarı suçlarına ilişkin görüşülen dosya sayısındaki artış oldu. Buna göre, 2019 yılında çocuğa cinsel istismar kapsamında toplam 28 bin 360 dosya görüşüldü. Açılan davalardaki suç sayısının toplam 22 bin 689 olduğu belirtilirken 19 bin 936 çocuğa cinsel istismar davası karara bağlandı. Ceza mahkemelerinde çocuğa cinsel istismar suçundan açılan davaların sayısı 2015 yılına göre 2019’da yüzde 50 arttı.

İstatistikler, Türkiye’deki çocukların içinde bulunduğu karamsar tabloyu da gözler önüne serdi. Verilere göre, 2019 yılında 130 bin 983 çocuk, suça sürüklendi. Suça sürüklenen çocukların 77 bin 807’si hakkında mahkumiyet kararı verildi. Türkiye’de suça sürüklenen 12-15 yaş aralığında toplam 88 bin 544 çocuk, “Malvarlığına karşı suç işlediği” gerekçesiyle hüküm giydi.

Türkiye’de giderek derinleşen ekonomik kriz sebebiyle borcunu ödeyemeyen yurttaş sayısı katlanarak artarken, icra ve iflas dairelerindeki dosya sayısı da rekor kırdı. 2018 yılından devredenlerle birlikte toplam dosya sayısı 31 milyon 485 bin 90’a ulaştı. İcra ve iflastaki dosya sayılarındaki artış, 21 milyon dosyanın olduğu 2012 yılına göre 2019’da, yüzde 49 arttı.

ÇOK SAYIDA İHBAR DOSYASI

Cumhuriyet Başsavcılıkları’ndaki ihbar dosya sayısı da 2018 yılına oranla 2019 yılında üç kata yakın arttı.

2018 yılında 58 bin 789 ihbar dosyası bulunurken bu sayı 2019 yılında 167 bin 293’e yükseldi. Dosyaların 119 bin 623’ü hakkında, “Soruşturmaya yer yok” kararı verildi. Dosyaların, 2015 yılında 381 olan ortalama görülme süresi de 2019 yılında 416 güne olarak kaydedildi.

FAİLİ MEÇHUL DOSYALAR

Rapora göre, 2019 yılındaki faili meçhul dosya oranı da 2018’e göre arttı. Cumhuriyet Başsavcılıkları’ndaki toplam 9 milyon 342 bin 676 faili meçhul dosyanın tüm dosyalar içindeki oranının yüzde 45,6 olduğu belirtildi. En çok faili meçhul dosyanın, yüzde 53,6 ile Marmara Bölgesi’nde bulunduğu ifade edildi.

2020'NİN VERİLERİ BU SENE AÇIKLANACAK

2020 yılına ait adli istatistikler bu yıl Adalet Bakanlığı’nca yayımlanacak.