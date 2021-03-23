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  3. Kırmızı Oda dizisi mide bulandıran olayı ortaya çıkardı

Kırmızı Oda dizisi mide bulandıran olayı ortaya çıkardı

TV8'de yayınlanan ve ilk bölümünden bu yana izleyicinin gölünde taht kuran fenomen dizi Kırmızı Oda'da, Aslıhan Gürbüz’ün canlandırdığı Kumru isimli karakterin başına gelenler, gerçek bir çocuk istismarının ortaya çıkmasını sağladı.

TV8'de ekranlara gelen fenomen dizi Kırmızı Oda'da, Aslıhan Gürbüz’ün canlandırdığı Kumru karakterinin hikayesi ve başına gelenler, izleyiciyi üzerken; gerçek bir çocuk istismarının ortaya çıkmasına da neden oldu.

Star TV’nin haberine göre; Binnur Kaya, Burak Sevinç, Tülin Özen ve Meriç Aral gibi usta oyuncuların başrollerini paylaştığı Kırmızı Oda'da üvey babasının tacizine maruz kalan Kumru karakterinin hikayesini izleyen 11 yaşındaki kız çocuğu, annesine gözyaşları içerisinde öz babası tarafından istismar edildiğini anlattı.

Mide bulandıran olay, Kırmızı Oda dizisi sayesinde ortaya çıktı!

Mide bulandıran olay, Kırmızı Oda dizisi sayesinde ortaya çıktı!

SKANDAL OLAY DİZİ İLE ORTAYA ÇIKTI

Gerçeği öğrenen anne Sevilay Utkun’un şikayeti üzerine çocuğuna yıllarca sistematik olarak cinsel saldırıda ve kimseye anlatmaması konusunda tehditlerde bulunan 55 yaşındaki ‘baba’ tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mide bulandıran olay, Kırmızı Oda dizisi sayesinde ortaya çıktı!

Berkem Temizel
Gece Editörü
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