Mide ilacı kullanımına dikkat!

SAMSUN (İHA) – Dahiliye Uzmanı Dr. Gonca Aylin Tuhta, mide ilaçları kullanımı ile alerji ilişkisine dikkat "Mide asidi inhibe edici ilaçlar alan hastalarda alerji gelişme riskinin daha yüksek olduğu ortaya çıktı" dedi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Dahiliye Uzmanı Uzm. Dr. Gonca Aylin Tuhta, Nature Communications'da yayınlanan, Galateja Jordakieva ve arkadaşlarının Viyana Tıp Fakültesinde yaptığı geçmişe yönelik bir çalışmada, mide asidi inhibe edici ilaçlar alan hastalarda alerji gelişme riskinin daha yüksek olduğunu ortaya çıkardıklarını belirtti. Tuhta, "Etkinlikleri ve olumlu güvenlik profillerinden dolayı, doktorlar proton pompası inhibitörleri gibi birçok mide ilacını çoğunlukla reçete ettiği ve hastalar da bu ilaçların reçetesiz kullanılabilirliği nedeniyle bunları aşırı kullanıyorlar. Bunu takiben, artan sayıda çalışma, uzun süreli kullanım ve bu ilaçların aşırı kullanımı ile ilişkili ciddi yan tesirler ortaya koymuştur. Bunlar, mineral düşüklükleri, osteoporotik kırık riski, clostridium difficile veya diğer bağırsak enfeksiyonları ve zatürre riskini içeriyor. Jordakieva ve meslektaşları, gastrik asit inhibitörlerinin reçete edilmesinden sonra, hastaların anti-alerjik ilaç kullanımlarını araştırmak için geçmişe yönelik kayıtları inceleyerek bir çalışma yürüttüler." diye konuştu.

Dahiliye Uzmanı Tuhta, "2009-2013 yılları arasında Avusturya'da, 8,3 milyon insanın (nüfusun yaklaşık yüzde 97'si) sağlık sigortası kayıtlarını incelediler. Reçeteli gastrik asit inhibitörleri olan hastaların, daha sonra anti-alerjik bir ilaç alma ihtimalinin mide ilacı kullanmayanlara göre neredeyse iki katıydı. Her yıl altı doza kadar gastrik asit inhibitörü, bir anti-alerjik ilaç reçete edilme şansı ile ilişkiliydi. Bu sonuçlar, mide ilaçlarının göründüğü kadar masum olmadığını gösteriyor ve mineral düşüklüğü, bağırsak enfeksiyonu, zatürre risk artışı yanında alerji risk artışı ile de ilişkili olduğuna işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

Mide ilacının kullanımı doktor muayenesinin ardından tanı ve tedavisi yapıldıktan sonra kişinin durumuna göre verilmesi gerektiğini söyleyen Tuhta, yanlış ilaç kullanımının yukarıdaki araştırmada olduğu gibi birçok sağlık sorununu da beraberde getireceği uyarısında bulundu.

Kaynak: İHA