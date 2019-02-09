Midibüs devrildi:2 yaralı

Niğde'de yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs yoldan çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Altunhisar -Bor yolu, Altınova mevkiinde meydana geldi. E. H. (58) yönetimindeki midibüs yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan F. V.(52) ve E. H. (58) ambulansla Bor Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapıla ilk tedavinin ardından Yaralılar Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA