Midibüs ile demir korkulukların arasında kalıp öldü (2)
Denizli'deki dünyaca ünlü beyaz cennet Pamukkale'nin girişindeki meyilli sokakta geri manevra yaparken kontrolden çıkan midibüsün, yakındaki boş su kanalının...
YAŞAMINI YİTİRDİ
Denizli'deki dünyaca ünlü beyaz cennet Pamukkale'nin girişindeki meyilli sokakta geri manevra yaparken kontrolden çıkan midibüsün, yakındaki boş su kanalının demir parmaklıklarına sıkıştırdığı Ender Vural, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
DHA
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