Midibüs şoföründen görme engelliye 'ücretsiz kart' dayağı (2)

ETUS: BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUK

Edirne'de yüzde 50 görme engelli Berkay Ömer Ünal'ın, ücretsiz kullanma hakkı olduğu midibüste Kent Kart'ını cihazın okumaması üzerine araç sürücüsü İ.T. tarfından darbedilmesinin ardından ETUS yaptığı açıklamada, soförün işine son verildiğini ve olaydan büyük üzüntü duyulduğunu belirtti. ETUS Başkanı Hakan Giyik'in yazılı açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'nde önceki gün üzücü bir olay yaşanmış, midibüs şoförlerimizden biri engelli bir vatandaşımızı "ücret ödemediğini" gerekçe göstererek darbetmiştir. Darbedilen vatandaşımızın engelli oluşu zaten üzücü olan bu olayı daha da üzücü bir hale getirmiştir. Bizler Edirne Toplu Ulaşım Sistemi olarak yaşanan bu olaydan büyük üzüntü duyduğumuzu belirtmek isteriz. Konu her ne olursa olsun, yolcularımızdan birine yapılan bu tür davranışları asla kabul etmiyor, kavga ve şiddetle anılmak istemiyoruz. Yaşanan üzücü olayı öğrendikten hemen sonra yönetim kurulumuzu toplayarak, yolcumuzu darbeden şoförü işten çıkardık. Yolcumuz Berkay Ömer Ünal'a tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve bu tür olayların tekrarlanmaması için gereken hassasiyeti göstereceğimizi belirtmek istiyorum."

DHA