Elazığ'da midibüsün çarptığı hafif ticari araç yan yattı, araçtaki 4 kişi yara almadan kurtuldu.

Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BZ 099 plakalı midübüs 80 FK 692 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç devrildi. Kazada araçta bulunan 4 kişi yara almadan kurtuldu.Her ihtimale karşı olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri araçtan yara almadan çıkanları kontrol etti.

Polis olayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İHA