Midilli Adası’na bir günde 500’den fazla mülteci geldi

Yunanistan'ın Midilli Adası'nın Skala Sikaminias bölgesine, bir günde 13 sandalla 500'den fazla mültecinin geldiği bildirildi.

Yunan yerel medyasında yer alan haberlerde, gelen 550'ye yakın mültecinin, son yıllarda Türkiye'den Midilli'ye gelen en kalabalık mülteci grubu olduğu ve mültecilerin, Moria Mülteci Kampı'na yerleştirildiği belirtildi. Öte yandan, içinde barındırdığı 10 bin mülteciyle kapasitesinin üstünde hizmet vermeye çalışan Moria Kampı çalışanları, tıbbi muayenelerin yapılamadığını, tercümanların yetersizliğinden dolayı mültecilerle iletişimin olanaksız olduğunu vurguladılar ve bu duruma bir çözüm bulunmadığı takdirde protesto etmek için greve girmeyi düşündüklerini açıkladılar.

DHA