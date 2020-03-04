Midilli’de göçmenlerin gergin bekleyişi sürüyor

YUNANİSTAN'ın Midilli Adası'na ulaşan göçmenlerin, tutuldukları Moria Kampından ayrılıp, Atina'ya giden feribota binebilmek için dün sahilde gerçekleştirdikleri yürüyüş, bugün de akşam saatlerinde tekrarlandı. Düne göre daha küçük bir grup feribotun yakınında toplandı, polis kalabalığı, müdahale ederek dağıttı.

Türkiye'nin Ege Denizi sahillerinden bindikleri lastik botlar ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na ulaşmayı başaran göçmenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Midilli sahillerine çıkan göçmenler Yunan polisi tarafından toplanıp otobüslere bindirilerek Moria Kampına götürülüyor. Moria kampındaki göçmenlerin sayısı, Türkiye'den geçişlerin artması nedeniyle 25 bini bulmuş durumda. Ayrıca Midilli'ye ulaşarak kiraladıkları evlerde kalanlarla birlikte sayının 35 bini bulduğu ifade edildi. Ancak Moria Kampındaki koşulların iyi olmadığını belirten göçmenler ise, son günlerde Midilli Adası'nda ayaklanmış durumda. Dün bin kişilik bir grup iskelede toplanıp feribotun bağlı olduğu limana yürümüş ve polisin müdahalesiyle dağılmıştı. Bugün de akşam saatlerinde bu kez yaklaşık 200 kişilik grup liman kapısı önünde toplandı. Feribota binerek Atina'ya gitmek isteyen göçmenlere polis yeniden müdahale ederek uzaklaştırdı.

EKİBİNİN ARACININ ÖNÜ KESİLDİ

ve TRT ekibinin bulunduğu otomobil, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahillerinden lastik botlar ile Midilli'ye gelenlerin karaya ayak bastığı bölge olan Skala Sikamineas bölgesine hareket etti. Gazetecilerin içerisinde bulunduğu otomobil bir köyden geçerken, meydanda toplanmış olan yaklaşık 100 kişilik grup tarafından önü kesilerek durduruldu. Hangi ülke vatandaşı oldukları sorulan gazetecilerin pasaportu alındı. Kalabalık otomobilin camlarını vurup, gazetecilere tepki gösterirken, kısa büre sonra olay yerine polis geldi. Polis ekibi pasopartlarını aldığı gazetecilerin kendilerini takip etmesini istedi. Götürüldükleri emniyette sorgulanan ve ifadeleri alınan gazeteciler, yaklaşık 4 saat süren işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA