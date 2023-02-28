Mido Gaber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mido Gaber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mido Gaber adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mido Gaber Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mido Gaber 22 Eylül 1992 tarihinde Fayoum şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Gaber Tawfik Hussein şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mido Gaber Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mido Gaber, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cleopatra FC futbol takımında oynamaktadır. Cleopatra FC takımına 19 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Mido Gaber'nin Cleopatra FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mido Gaber Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mido Gaber isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mido Gaber Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mido Gaber futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ağustos 2015 yılında El Makasa

2 Ağustos 2016 yılında El Ahly

27 Ocak 2019 yılında El Makasa

19 Kasım 2020 yılında Cleopatra FC

6 Eylül 2021 yılında Gaish

31 Ağustos 2022 yılında Cleopatra FC

Mido Gaber Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mido Gaber şuan Cleopatra FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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