Mido Hossam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mido Hossam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mido Hossam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mido Hossam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mido Hossam 12 Ocak 2000 tarihinde Portsaid şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Hosaam El Nagar şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mido Hossam Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mido Hossam, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
El Ahly Kahire futbol takımında oynamaktadır. El Ahly Kahire takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mido Hossam'nin El Ahly Kahire ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Mido Hossam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mido Hossam isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.
Mido Hossam Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Mido Hossam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında El Ahly
10 Temmuz 2021 yılında Viktoria Zizkov
23 Şubat 2022 yılında Teplice B
29 Haziran 2022 yılında Viktoria Zizkov
30 Haziran 2022 yılında El Ahly
22 Eylül 2022 yılında El Dakhlia
31 Ocak 2023 yılında El Ahly
Mido Hossam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mido Hossam şuan El Ahly Kahire takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Portfouad bis 2011
El Ahly (2011-
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