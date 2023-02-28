Mido Mostafa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mido Mostafa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mido Mostafa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mido Mostafa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mido Mostafa 30 Kasım 1993 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Mostafa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mido Mostafa Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aswan SC futbol takımında oynamaktadır. Aswan SC takımına 17 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mido Mostafa'nin Aswan SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mido Mostafa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mido Mostafa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mido Mostafa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mido Mostafa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Bank El Ahly

17 Eylül 2022 yılında Aswan SC

30 Haziran 2023 yılında Bank El Ahly

Mido Mostafa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mido Mostafa şuan Aswan SC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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