Midtjylland 0-4 Atalanta | MAÇ SONUCU
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında D Grubu'nda Midtjylland sahasında Atalanta'yı konuk etti. Çizme temsilcisi mücadeleyi 4-0 kazandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta maçında Midtjylland ile Atalanta karşı karşıya geldi. İtalyan ekibi sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Zapata, 36.'da Gomez, 42. dakikada Muriel ve 89. dakikada Miranchuk kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Atalanta 3 puanın sahibi olurken, Midtjylland ise sahadan puansız ayrıldı.