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Midtjylland 0-4 Atalanta | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında D Grubu'nda Midtjylland sahasında Atalanta'yı konuk etti. Çizme temsilcisi mücadeleyi 4-0 kazandı.

Midtjylland 0-4 Atalanta | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta maçında Midtjylland ile Atalanta karşı karşıya geldi. İtalyan ekibi sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Zapata, 36.'da Gomez, 42. dakikada Muriel ve 89. dakikada Miranchuk kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Atalanta 3 puanın sahibi olurken, Midtjylland ise sahadan puansız ayrıldı.

Onur Çelik
Spor Editörü


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