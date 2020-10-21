Midtjylland - Atalanta maçı CANLI İZLE

Avrupa'nın kulüp bazından en etkili turnuvası Şampiyonlar Ligi, tüm heyecanıyla birlikte geri döndü. Avrupa futbolunun birçok yıldız takımının mücadele ettiği Devler Ligi'nde ilk maçlar geçtiğimiz gece oynandı. Çarşamba günü fikstüründe ise yine birçok heyecanlı ve etkileyici mücadele bulunuyor. Midtjylland - Atalanta bu akşam karşı karşıya gelecek. Midtjylland, Avrupa kupalarında İtalyan takımlarına rakip olduğu iki maçtan da mağlup ayrıldı (2015/16 Avrupa Ligi'nde vs Napoli).

Peki, Midtjylland - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Grup D'de bulunan Midtjylland - Atalanta bu akşam MCH Arena'da karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele, bu akşam saat 22.00'de oynanacakken Portekizli hakem Artur Dias tarafından yönetilecek. Artur Dias'ın yardımcılıklarını ise Rui Tavares ve Paulo Soares üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Türkiye'de Şampiyonlar Ligi yayıncısı beIN SPORTS, bu sezonda tüm maçların yayıncısı konumunda bulunuyor. Çarşamba akşamı saat 22.00'de başlayacak Midtjylland - Atalanta maçı, beIN SPORTS MAX HD 1 ekranlarından yayınlanacak.

Midtjylland - Atalanta maçını canlı izlemek için tıklayınız.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI ŞİFRESİZ NASIL İZLENİR?

Şampiyonlar Ligi maçlarını bazı Azerbaycan kanalları şifresiz olarak yayınlıyor. Bunlar; AZ TV, İdman TV ve CBC Sports olarak biliniyor. Bu kanalları izlemek için uydunuzu AzerSpace 46° uydusuna ayarlamanız gerekiyor. Bu kanalların frekans bilgileri için aşağıdaki haberimize göz atabilirsiniz.

Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz nasıl izlenir? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanaldan izlenir?