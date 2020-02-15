Midyat’ta 1 kilo 270 gram bonzai ele geçirildi

Mardin'in Midyat ilçesinde üzerinden 1 kilo 270 gram bonzai çıkan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Midyat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Midyat İstihbarat Grup Amirliği görevlilerince yapılan koordineli çalışmada Cumhuriyet Mahallesi'nde durumundan şüphelenilerek durdurulan N.D.'nin üzerinde yapılan aramada 1 kilo 270 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs işlemleri için emniyete götürülürken, ekiplerin uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarının aralıksız devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA