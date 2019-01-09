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Midyat’ta eğitime 1 gün ara verildi

MARDİN (İHA) – Mardin'in Midyat ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Midyat’ta eğitime 1 gün ara verildi

MARDİN (İHA) – Mardin'in Midyat ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Midyat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, aşırı don ve buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanılan zorluk ve muhtemel yaralanmaların önüne geçmek amacıyla yarın ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği, engelli ve hamile personelin de 1 gün idari izinli olacağı kaydedildi.

Kaynak: İHA

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