Midyat’ta trap atışı şenliği yapıldı

Mardin'in Midyat ilçesinde Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü tarafından, ikinci geleneksel ödüllü trap atışı şenliği yapıldı.

Şenköy Mahallesi futbol sahasında yapılan yarışmaya Batman, Diyarbakır ve Kızıltepe'deki dernekler de katılarak destek verdi. Yarışmada, dereceye giren yarışmacılara ödülleri takdim edildi.

Kaynak: İHA