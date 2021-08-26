Vatandaşların merak ettiği soruları cevaplandıran Diyanet İşleri Başkanlığına bir vatandaşın “Yengeç, kalamar, ıstakoz, karides, midye, kurbağa vb. gibi deniz ürünleri yenilebilir mi?” sorusunu cevaplandırdı. Verilen yanıtta midye yemenin haram olduğunu belirtilince vatandaşlar internet arama motorlarında Midye yemek mekruh mu? Midye yemek neden günahtır Diyanet ? İçinde ne var? sorularına yanıt aramaya başladı. Bizlerde bu soruların yanıtlarına haberimizde yer verdik.

MİDYE YEMEK MEKRUH MU? MİDYE YEMEK NEDEN GÜNAHTIR DİYANET ? İÇİNDE NE VAR?

Diyanet İşleri Başkanlığının “Yengeç, kalamar, ıstakoz, karides, midye, kurbağa vb. gibi deniz ürünleri yenilebilir mi?” sorusuna verdiği yanıta göre midye yemek günahtır. Midyenin günah olmasına ilişkin olarak gösterilen balık sınıfında yer almaması gösterildi. Bu kapsamda midye yemek günah olarak değerlendirildi. Diyanet İşleri Başkanlığının söz konusu soruya verdiği yanıtta şöyle denildi:

"Kur’an-ı Kerim’de, denizden elde edilecek yiyeceklerin helal olduğu bildirildi. (Mâide, 5/96; Fâtır, 35/12). Hz. Peygamber de (s.a.s.) “Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir.” (Ebû Dâvud, Tahâret 41) buyurdu.

Hanefi mezhebi, zikredilen naslarda helal olduğu belirtilen “deniz hayvanları” ifadesi ile balık türünün kastedildiği, dolayısıyla balık sınıfına girmeyecek midye, karides, kalamar, yengeç, ıstakoz gibi deniz hayvanlarının helal olmadığı görüşünü benimsemiştir (Kâsânî, Bedâi’, V, 35).

Şafii mezhebinde, konu ile ilgili şöyle bir ayrım yapılmıştır: Deniz canlıları sadece suda yaşayabiliyor veya sudan çıktığında boğazlanmış hayvan gibi kısa sürede ölüyorsa, şekline ve de ölüm durumuna bakılmaksızın yenmesi helaldir.

Ancak aslen suda yaşayan fakat karada yaşayabilme özelliğine de sahip olan hayvanlara gelince bunlardan eti yenilen kara hayvanlarına benzeyenlerin yenmesi, boğazlanması şartı ile helal, eti yenmeyenlere benzeyenlerin yenmesi ise haramdır. Buna göre kurbağa, yengeç, kaplumbağa veya su yılanının yenmesi helal değildir (Remlî Nihayetu’l-Muhtac, VIII, 113,150-152.).”

MİDYE İÇİNDE NE VAR?

Marmara Üniversitesi Hidrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Figen Esin Kayhan, midyelerin beslenmek amacıyla suyu filtre ederken, suda bulunan kadmiyum, kurşun, civa gibi ağır metalleri, kimyasal maddeleri, endüstriyel atıkları ve bazı patojen organizmaları da bünyesinde barındırıyor.