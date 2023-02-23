Mieszko Lorenc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mieszko Lorenc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mieszko Lorenc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mieszko Lorenc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mieszko Lorenc 26 Ağustos 2001 tarihinde Sieradz şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Mieszko Lorenc şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mieszko Lorenc Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MVP United yapmaktadır. Mieszko Lorenc, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LKS Lodz futbol takımında oynamaktadır. LKS Lodz takımına 13 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Mieszko Lorenc'nin LKS Lodz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mieszko Lorenc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mieszko Lorenc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mieszko Lorenc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mieszko Lorenc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2018 yılında Legia U19

28 Ağustos 2019 yılında LKS Lodz II

13 Şubat 2020 yılında LKS Lodz

Mieszko Lorenc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mieszko Lorenc şuan LKS Lodz takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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