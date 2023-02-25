Migel Metani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Migel Metani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Migel Metani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Migel Metani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Migel Metani 5 Ağustos 1989 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Migel Metani Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Tërbuni futbol takımında oynamaktadır. KF Tërbuni takımına 12 Eylül 2018 tarihinde katılmıştır. Migel Metani'nin KF Tërbuni ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Migel Metani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Migel Metani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Migel Metani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Migel Metani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında KS Gramozi

30 Haziran 2010 yılında KF Tirana

1 Ocak 2011 yılında KS Kastrioti

1 Temmuz 2011 yılında KF Teuta

1 Ocak 2012 yılında KF Tërbuni

20 Şubat 2015 yılında KF Gramshi

12 Eylül 2018 yılında KF Tërbuni

Migel Metani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Migel Metani şuan KF Tërbuni takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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