Migmatit ne demek, TDK'ya göre Migmatit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Migmatit ne demek? Migmatit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi migmatit kelimesi. Peki migmatit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre migmatit nedir, migmatit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MİGMATİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Migmatit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Migmatit kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre migmatit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tortul katmanlar arasına magma girmesiyle oluşan değişim kayacı

