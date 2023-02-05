Migouel Alfarela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Migouel Alfarela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Migouel Alfarela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Migouel Alfarela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Migouel Alfarela 15 Kasım 1997 tarihinde Montivilliers şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Fransa,Portekiz uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Migouel Alfarela Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SQUAD SPORT AGENCY yapmaktadır. Migouel Alfarela, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Bastia futbol takımında oynamaktadır. SC Bastia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Migouel Alfarela'nin SC Bastia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Migouel Alfarela Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Migouel Alfarela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Migouel Alfarela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Migouel Alfarela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Le Havre B

1 Temmuz 2018 yılında ESM Gonfreville

2 Ocak 2019 yılında FC Annecy

8 Temmuz 2021 yılında Paris FC

1 Temmuz 2022 yılında SC Bastia

Migouel Alfarela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Migouel Alfarela şuan SC Bastia takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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