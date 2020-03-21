Migros 60 yaş üstü müşterilerinin siparişlerini ücretsiz götürüyor

Migros, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle, 60 yaş ve üstü kişilerin evden çıkmamaları için siparişlerini ücretsiz olarak evlerine götürdüğünü açıkladı.

Migros aıklamasında, "Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla çalışmalarını sürdüren Migros, toplumun olağan yaşamını kolaylaştırabilmek adına birçok uygulamayı devreye koyarak, tüm mağazalarında sıradaki müşteri ve kasayla mesafeyi ölçen şeritleri uyguladı, "1.5 metre sosyal mesafe hepimizi korur" uyarısıyla düzenlemeyi bütün mağazalarında yaygınlaştırdı" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Migros, Covid-19 salgını sebebiyle mağazalarında aldığı hijyen önlemlerini en üst seviyeye çıkarttı. Özellikle online satışta temel ihtiyaç ve hijyen malzemelerine olan olağanüstü talepleri karşılayan Migros, siparişleri 61 ilde müşterilerin evlerine büyük bir yoğunlukla ulaştırıyor. Türkiye'nin lider online gıda plaformu Sanal Market'ten alışveriş yapan 60 yaş ve üstü kişilerin evden çıkmamaları için siparişleri ücretsiz bir şekilde evlerine götürülüyor."

Açıklamaya göre, mağazaların çalışma saatlerinde düzenleme yapan Migros, mağazaların kapanma saatini 20:00 olarak değiştirirken, AVM mağazaları ise 12:00-20:00 saatleri arasında hizmet verecek.

Açıklamada, "Migros, mağaza çalışanlarının dengeli olarak çalışabilmesi için ilave istihdam da yaratıyor. Migros tüm çalışanlarının bağışıklık sistemini güçlendirmek adına sahadaki çalışanlarına ek önlemler de alıyor" denildi.

Kaynak: DHA