Migros Aldım Bitti ürünleri 20 Ağustos - 2 Eylül 2020 Migros Aldım Bitti

Migros Aldım Bitti kampanyasının yeni ürünleri belli oldu. Herkesin her hafta merakla beklediği Aldım Bitti ürünleri, sınırlı sayıda ve sınırlı sürede olacak şekilde vatandaşlar ile buluşacak. İşte 20 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında geçerli olan Migros Aldım Bitti ürünleri fırsatları...

MİGROS SAAT KAÇTA AÇILIYOR? KAÇTA KAPANIYOR?

Migros market zinciri diğer marketlerde olduğu gibi; saat 09:00'da açılıp saat 21:00'da kapanıyor. Öte yandan Migros marketlerde kasa görevlisinin yardımı olmadan satın alınan ürünler okutularak kredi kartı ödemesi sayesinde sıra beklemeden alışveriş kolaylığı da sağlanmaktadır.

MİGROS 20 Ağustos - 2 Eylül 2020 ALDIM BİTTİ ÜRÜNLERİ

Kale Katlanır Termal Çanta 20 L 34,90 TL

Kale Katlanır Termal Çanta 9 L 24,90 TL

Mystyle Vantuzlu Led Makyaj Lambası 39,90 TL

General Camp 10 Fonksiyonlu Cep Çakısı 24,90 TL

Oceanhome Jüt Organizer Sepet 24,90 TL

Mısır Kovalı Pipetli Bardak 16,90 TL

Papilla Granit Efektli Tava Ve Sos Seti 2'li 29,90 TL

Kinetik Oyun Kum Havuzu 500 G 29,90 TL

Bood Kule Parti Hoparlörü 149,90 TL

Yıldızlı Şeffaf Kalem Çantası 5X20 Cm 7,90 TL

Fly Mıknatıslı Yazı Tahtası 19,90 TL

Dekoratif Ahşap Masaüstü Ayna 14,90 TL

Gepettoys Suyla Boya Oyun Seti 19,90 TL

Urban Mood Ananas ve Yıldız Led Işık Zincirleri 34,90 TL

MİGROS HAKKINDA

Türkiye’de modern perakende sektörünün öncüsü olan Migros, geniş kullanım alanlarına sahip olan mağazalarında, gıda ve ihtiyaç maddelerinin yanı sıra, kozmetik, kırtasiye, züccaciye, elektronik, kitap ve tekstil gibi kategorileriyle müşterilerinin gereksinimlerini karşılamaktadır.Sahip olduğu insan kaynağına olan güvenin yanı sıra, teknolojik gelişmelerin faydasını müşterilerine sunma çabasında olan Migros, bilgi teknolojilerine verdiği önem ve yaptığı yatırımlar ile de sektörde her zaman bir adım önde olmaya devam etmektedir.Kurulduğu günden itibaren müşteri beklentilerine odaklanan Migros, perakende sektöründe yenilikçilik ve gelişimle anılmaktadır.