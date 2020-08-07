Hamas'tan cami kararına tepki: Filistin halkına saldırıdırMurat Boz'un acı günü!Barcelona-Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?Merve Boluğur'dan ilginç yanıt: "Taşın üstüne taş oturdu"İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: Asker uğurlamaları yasaklandı8 yaşındaki kardeşini babasına acı çektirmek için öldürdü!ALES'e eski kimlikle girilir mi? ALES'te yeni kimlik şart mı?AK Partili kadınlardan Dilipak için 81 ilde suç duyurusuCemil İpekçi'den çarpıcı açıklamalar: Şimdiki tren edepsizlik!N'Sakala'dan kartal pozu!
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Migros Aldım Bitti ürünleri | 6 - 19 Ağustos 2020 Migros Aldım Bitti

Migros Aldım Bitti ürünleri | 6 - 19 Ağustos 2020 Migros Aldım Bitti

Vatandaşlar tarafından oldukça merak edilen Migros Aldım Bitti kampanyasının sınırlı sayıdaki ürünleri açıklandı. Sınırlı sayıda ve sınırlı sürede vatandaşlar ile buluşacak Migros Aldım Bitti ürünlerine haberimizde yer verdik. İşte 6 - 19 Ağustos 2020 Migros Aldım Bitti ürünleri...

Migros Aldım Bitti ürünleri | 6 - 19 Ağustos 2020 Migros Aldım Bitti

Migros Aldım Bitti kampanyasının yeni ürünleri belli oldu. Herkesin her hafta merakla beklediği Aldım Bitti ürünleri, sınırlı sayıda ve sınırlı sürede olacak şekilde vatandaşlar ile buluşacak. İşte 6 - 19 Ağustos 2020 tarihleri arasında geçerli olan Migros Aldım Bitti ürünleri fırsatları... 

MİGROS SAAT KAÇTA AÇILIYOR? KAÇTA KAPANIYOR?

Migros market zinciri diğer marketlerde olduğu gibi; saat 09:00'da açılıp saat 21:00'da kapanıyor. Öte yandan Migros marketlerde kasa görevlisinin yardımı olmadan satın alınan ürünler okutularak kredi kartı ödemesi sayesinde sıra beklemeden alışveriş kolaylığı da sağlanmaktadır.

Migros Aldım Bitti ürünleri | 6 - 19 Ağustos 2020 Migros Aldım Bitti

MİGROS 6-19 AĞUSTOS ALDIM BİTTİ ÜRÜNLERİ

  • Mystyle Led Gece Lambası 22,90 TL
  • General Home Çek Yak Lamba 2'li 22,90 TL
  • Siyah Metal Tepsi 26 Cm 12,90 TL
  • Seyahat Organizer Çanta 49,90 TL
  • Panimex Silikon Seyahat Seti 3'lü 25,90 TL
  • Ahşap Fener Mumluk 19,90 TL
  • Akıllı Kapak Cam Karaf 1 L 9,90 TL
  • Mypot Orta Boy Kapaklı Güveç 2.9 L 15,90 TL
  • Goflex Kadın Terlik 12,90 TL

migros-aldim-bitti.jpg

MİGROS HAKKINDA

Türkiye’de modern perakende sektörünün öncüsü olan Migros, geniş kullanım alanlarına sahip olan mağazalarında, gıda ve ihtiyaç maddelerinin yanı sıra, kozmetik, kırtasiye, züccaciye, elektronik, kitap ve tekstil gibi kategorileriyle müşterilerinin gereksinimlerini karşılamaktadır.

Sahip olduğu insan kaynağına olan güvenin yanı sıra, teknolojik gelişmelerin faydasını müşterilerine sunma çabasında olan Migros, bilgi teknolojilerine verdiği önem ve yaptığı yatırımlar ile de sektörde her zaman bir adım önde olmaya devam etmektedir.

Kurulduğu günden itibaren müşteri beklentilerine odaklanan Migros, perakende sektöründe yenilikçilik ve gelişimle anılmaktadır.



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT