Migros Aldım Bitti ürünleri | 6 - 19 Ağustos 2020 Migros Aldım Bitti

Migros Aldım Bitti kampanyasının yeni ürünleri belli oldu. Herkesin her hafta merakla beklediği Aldım Bitti ürünleri, sınırlı sayıda ve sınırlı sürede olacak şekilde vatandaşlar ile buluşacak. İşte 6 - 19 Ağustos 2020 tarihleri arasında geçerli olan Migros Aldım Bitti ürünleri fırsatları...

MİGROS SAAT KAÇTA AÇILIYOR? KAÇTA KAPANIYOR?

Migros market zinciri diğer marketlerde olduğu gibi; saat 09:00'da açılıp saat 21:00'da kapanıyor. Öte yandan Migros marketlerde kasa görevlisinin yardımı olmadan satın alınan ürünler okutularak kredi kartı ödemesi sayesinde sıra beklemeden alışveriş kolaylığı da sağlanmaktadır.

MİGROS 6-19 AĞUSTOS ALDIM BİTTİ ÜRÜNLERİ

Mystyle Led Gece Lambası 22,90 TL

General Home Çek Yak Lamba 2'li 22,90 TL

Siyah Metal Tepsi 26 Cm 12,90 TL

Seyahat Organizer Çanta 49,90 TL

Panimex Silikon Seyahat Seti 3'lü 25,90 TL

Ahşap Fener Mumluk 19,90 TL

Akıllı Kapak Cam Karaf 1 L 9,90 TL

Mypot Orta Boy Kapaklı Güveç 2.9 L 15,90 TL

Goflex Kadın Terlik 12,90 TL

MİGROS HAKKINDA

Türkiye’de modern perakende sektörünün öncüsü olan Migros, geniş kullanım alanlarına sahip olan mağazalarında, gıda ve ihtiyaç maddelerinin yanı sıra, kozmetik, kırtasiye, züccaciye, elektronik, kitap ve tekstil gibi kategorileriyle müşterilerinin gereksinimlerini karşılamaktadır.

Sahip olduğu insan kaynağına olan güvenin yanı sıra, teknolojik gelişmelerin faydasını müşterilerine sunma çabasında olan Migros, bilgi teknolojilerine verdiği önem ve yaptığı yatırımlar ile de sektörde her zaman bir adım önde olmaya devam etmektedir.

Kurulduğu günden itibaren müşteri beklentilerine odaklanan Migros, perakende sektöründe yenilikçilik ve gelişimle anılmaktadır.