Anneler gününün gelmesiyle kullanıcılar bu anlamlı günü bir hediyeyle taçlandırmak istiyor. İşte sizin için hazırladığımız Migros anneler günü indirimi. Anneniz için seçebileceğiniz en güzel ve hesaplı hediyeleri sizin için haberimizde derledik.

Migros anneler günü indirimi

Migros mağazalarında 2020 anneler günü için indirimler başladı. Anneler günü için en güzel hediyelerde kampanya fiyatlarını aşağıdaki migros kataloğunda inceleyebilirsiniz. Anneler gününde çeşitli tarihlerde aşağıda belirtilen ürün guruplarında geçerli indirimleri kaçırmayın!

Elektrikli Küçük Ev Aletleri ve Kadın Kişisel Bakım Ürünlerinde %30 İndirim (30 Nisan – 11 Mayıs)

Lav Markalı Ürünlerde %40 İndirim (4 – 10 Mayıs)

Paşabahçe Borcam Markalı Ürünlerde %40 İndirim (4-10 Mayıs)

Yüz, Vücut, El Bakım Kremi ve Losyonlarında %40 İndirim (4-13 Mayıs)

Saç Boyalarında %40 İndirim (4-13 Mayıs)

Parfüm ve Deodorant Ürünlerinde %40 İndirim (4-13 Mayıs)

Loreal Paris, Maybelline New York, Rimmel London, Max Factor ve Golden Rose Markalı Makyaj Malzemelerinde %50 İndirim (4-13 Mayıs)

MİGROS TARİHÇESİ

1954 yılında kurulan ve ülkemizde modern perakende ürünlerinin satışı konusunda öncülük yapan Migros, çeyrek asrı aşkın tecrübesi sayesinde tüketiciye en iyiyi ve en güzeli sunma politikasından hiç vazgeçmiyor. Temel gıda malzemelerinin yanı sıra beyaz eşya, züccaciye, kitap, konfeksiyon gibi ürün çeşitlerine sahip olan markanın öncelikli hedefi müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak. Türkiye ve dünya genelinde çeşitli büyüklükte mağazalara sahip olan Migros, 1400'ü aşkın şubesinde müşterilerine sunduğu yüksek kalitede hizmetle bir manada alışveriş geleneklerine şekil vermektedir. Mağazanın ürün çeşitliliğine göz atmak ve sanal market aracılığı ile ev alışverişinizi kolayca gerçekleştirmek için migros.com.tr adresine tıklayabilirsiniz.

Migros’ta Bulabileceğin Ürünler

Temel tüketim ihtiyaçları konusunda uzman olan Migros'un ürün çeşitliği gerçekten oldukça geniş. Özellikle yeme-içme konusunda birçok marka ile çalışan ve her şeyin en doğalını, en kalitelisini raflarına yerleştiren Migros’tan yapacağınız sebze ve meyve alışverişiniz de içiniz rahat olsun. Çünkü tarım uygulamalarını daha fide halinde iken takibe başlayan marka, üretimden sofranıza kadar her bir aşamaya özellikle dikkat ederek detaylı incelemelerden geçmiş olan ürünleri satışa sunuyor. Hatta üretimde kullanılan su dahi analizden geçiyor. Mevsime uygun en taze sebze ve meyveler için size en yakın olan Migros şubesine uğramanız yeterli. Kuru meyveler, narenciye, organik ürünler ile sebzelerin hepsi "Meyve-Sebze" kategorisi altında sergilenmekte.

Et ve balık konusunda titizseniz ve bilindik yerden alışveriş yapmayan biriyseniz Migros'un ürünlerine göz atmanızı tavsiye ederiz. Sadece kaynağı belli olan et ve balık ürünlerini satışa sunan ve müşterisine ulaşıncaya kadar tam 242 ayrı kontrolden geçen ürünleri sofranıza taşıyan Migros'ta sağlıklı et konusunda en ufak bir şüpheniz dahi olmasın. Bunun yanı sıra sanal market üzerinden et ve balık alışverişinizi de soğuk zinciri sağlayarak size ulaştıran market, günlük taze ürün sevkiyatı ile güvenle alışveriş yapmanızı sağlıyor.

Günlük alınması gereken sıvı miktarı yaşamın kalitesi açısından önemlidir. Özellikle aktif yaşayan biriyseniz, gün içinde sıvıya daha çok ihtiyaç duyarsınız. Hemen yanı başınızdaki markete gidecek vaktiniz yoksa, ofisten çıkamıyorsanız Migros'ın sanal market imkanını kullanmaya ne dersiniz? Meyve suları, alkolsüz içecekler, kahve, maden suyu, çay, süt gibi birçok gazlı ve gazsız içeceği satın almak oldukça kolay. Üstelik haftalık içecek indirimlerini takip ederek buzdolabınıza stok yapabilirsiniz. Bunun için web sitemizde yayınladığımız Migroskop kataloğunu takip etmeniz yeterli. Siparişlerinizde sıcak ve soğuk içecekleriniz için ısıyı/soğukluğu muhafaza eden şık bir termos da satın almayı unutmayın!

Ev ihtiyaçlarınızı kolayca karşılayacak ürünler sunan Migros, bebek ve çocuklarınızı da unutmuyor. Bebek bakımı konusunda çeşitli markalara ait bebek bezi, hazır gıda ve mamalar, araç ve taşıyıcı malzemeler ile oyuncaklar sunan marketten küçük afacanın tüm ihtiyaçlarını karşılayabilirsiniz. Çocuklarınızın yanı sıra hayvan dostlarınızın da ihtiyaçlarına kulak veren markette, kedi maması, köpek maması, kuş ve balık yemleri, pet sağlık ürünleri, oyuncak ve aksesuar gibi birçok ürün yer alıyor. Eğer hesaplı bir alışveriş isterseniz Migros e broşür üzernden fırsatları takip edebilir evcil hayvanlarınızın ihtiyaçlarını toplu şekilde en uygun fiyata satın alabilirsiniz.

Eviniz için gerekli ürünler için ayrı bir kategorisi bulunan Migros'ta mutfak eşyaları, elektronik ürünler, bahçe ve çiçek malzemeler, mobilya çeşitleri, iç giyim, aksesuar, ev tekstili, ayakkabı ve terlik gibi daha birçok ürün mevcut. Kendinizin, ailenizin, evcil hayvanınızın ve evinizin tüm ihtiyaçları için Migros her daim yanınızda. Haftalık ve dönemlik yüzlerce üründe indirim sağlayan Migros'un fiyat avantajlarını takip etmek ve neredeyse yarı yarıya olan baş döndürücü fiyatlardan yararlanmak isterseniz web sitemizdeki Migros katalog, broşür ve indirim kampanyalarını takip edip daha kazançlı çıkabilirsiniz! Sadece gıda ürünleri değil ayrıyeten bisiklet, beyaz eşya, televizyon, cep telefonu gibi özel ürünlerin yer aldığı bu kataloglar sayesinde bütçenizden büyük oranda tasarruf etmeniz ve kaliteyi ucuza satın almanız işten bile değil.