Migros dev personel alımını başlattı! Yüksek maaşla çalışma imkanı: O illerde yaşayanlara duyuruldu

İş arayan milyonlarca aday her gün internet üzerinden yayımlanan iş ilanlarını araştırmaya devam ediyor. Migros birçok farklı şehir için personel alımı yapacak! Peki şartlar neler? Başvuru nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MİGROS PERSONEL ALIMLARI

Migros tarafından duyurulan son haberlere göre birçok farklı bölge için personel alımı yapılacak. Duyuruya göre Marmaris bölgesi için sezonluk mağaza personeli, Fethiye bölgesi için sezonluk mağaza personeli, Yeni Bahçeköy bölgesi için Migros satış danışmanı, Uskumruköy için e-ticaret alışveriş danışmanı, Avrupa Yakası bölgesi için hazır yemek satış elemanı, Beşiktaş Ihlamur şube için satış danışmanı, Hadımköy bölge için satış danışmanı, Göktürk bölgesi için satış danışmanı, Göktürk bölgesi için balık satış elemanı, Zekeriyaköy bölgesi için balık satış elemanı, Bahçeşehir bölgesi için bölge satış danışmanı, Avrupa Yakası bölgesi için kuruyemiş satış elemanı, Maslak 1453 şube için satış danışmanı, Yeni Tarabyaüstü Sarıyer şube için satış danışmanı, Bahçeşehir Modern bölgesi için taze gıda personeli, Avrupa Yakası bölgesi için şarküteri personeli, Avrupa Yakası bölgesi için balık satış elemanı, Çağlayan Adliye bölgesi için satış danışmanı, Arenapark 5M şube için satış danışmanı, Zekeriyaköy Pelikan Park şube için kasap personeli, Gayrettepe şube için satış danışmanı, Mall Of Migros şube için satış danışmanı, Avcılar bölgesi için satış danışmanı, Ortaköy şubesi için e-ticaret alışveriş danışmanı, Bakırköy bölgesi için balık satış elemanı,

Haberin Devamı





Çağlayan Adliye şubesi için et satış elemanı, Galleria şube için satış danışmanı, Avrupa Yakası bölgesi için mağaza personeli, Avrupa Yakası şube için engelli mağaza personeli, Zekeriyaköy çarşı şubesi için satış danışmanı, Esenyurt 19 Mayıs şubesi için satış danışmanı, Ortaköy bölgesi için satış danışmanı, Zekeriyaköy Pelikan Park şube için satış danışmanı, Esenyurt Suyolu şubesi için satış danışmanı, İstinye şubesi için satış danışmanı, Bahçeşehir Modern şube için satış danışmanı, Esenyurt bölgesi için satış danışmanı, İstinye şube için e-ticaret alışveriş danışmanı, Ortaköy için şarküteri personeli, Beşiktaş bölgesi için satış danışmanı, Ortaköy şubesi için taze gıda personeli, Şişli Kurtuluş şubesi için Mion kozmetik satış elemanı, Ortaköy şube için kasap personeli, Göktürk şube için Mion kozmetik satış elemanı, Akbatı şube için balık satış elemanı Etiler Alkent şube için şarküteri personeli ve Zekeriyaköy bölgesi için mağaza personeli alımı yapılacak. Migros personel alımlarına başvuru yapmak için gerekli şartlar şu şekilde; Müşterileri güler yüzle karşılayabilmek, kampanyaları takip edebilmek, kasa ve çevre düzenini bilen, mağaza kasaları ile ilgili görevleri yapabilecek, mağaza gereklilikleri çerçevesinde ürün siparişi hazırlamak, reyon ve etiketleri düzenleyebilmek, kampanya ve özel fiyatları takip etmek gün içinde reyonları kontrol edip eksikleri depodan çıkarmak, müşteri ilişkilerine destek vermek gerekiyor. Migros personel alımlarına başvurular https://www.kariyer.net./firma-profil/migros-ticaret-a-s-15471-6001 internet sitesi üzerinden yapılacak.