Migros diğer zincir marketlere meydan okudu! 'Çılgın fiyat' kampanyasında Ayçiçek yağı, Kıyma, Dana sucuk, pirinç, çay çeşitleri neredeyse yarı fiyatına! Migros 'Çılgın fiyat' kampanyası ile vatandaşın gönlünü fethedecek. Resmi sitesinde yer alan gıda ürünlerinden Ayçiçek yağı, Kıyma, Dana sucuk, pirinç, çay çeşitleri gibi birçok üründe neredeyse yarı yarıya indirim yapıldı.

1 9 Migros 'Çılgın fiyat' kampanyasını 1 Haziran Çarşamba günü geçerli olacak şekilde sınırlandırdı. Bu nedenle elinizi çabuk tutsanız iyi edersiniz.