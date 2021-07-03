Migros kurbanlık fiyatları 2021 | Migros kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL 2021 ?

Kurban Bayramı öncesinde, bu ibadeti gerçekleştirmek isteyenler kurbanlık fiyatları hakkında bilgi olmak istiyor. Fiyatlar her yıl değişime uğrarken özellikle pandemi nedeniyle fiyatların artması beklenirken Türkiye'de çok sayıda marketi bulunan Migros da kurbanlık satışı yapıyor. Bu kapsamda Migros'taki fiyatlar merak konusu oldu. Peki Migros kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL 2021 ? İşte Migros kurbanlık fiyatları 2021...

MİGROS KURBANLIK FİYATLARI 2021 | MİGROS KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL 2021 ?

Migros 2021 yılında kurbanlık fiyatlarını belirledi. Migros'un internet sitesinde yer alan bilgilere göre

Koç en az 12 kilogram ( Kuyruk yağsız kemikli et) 1 bin 795 TL, Money Bonus ile tutar ise 1 bin 670 TL olarak duyuruldu.

Koç kıvırcık en az 16 kilogram (Kemikli et) bin 950 TL, Money Bonus ile satış fiyatı ise 1 bin 825 TL olarak belirlendi.

Büyükbaş 1/7 hisse en az 25 kilogram sakatatsız kemiksiz et (33-35 kilogram kemikli ete denk gelir) 2 bin 295 TL, Money Bonus ise ise tutar 2 bin 170 TL olarak duyuruldu.

Migros'tan kurbanlık almak için tıklayınız.

MİGROS'TAN KURBANLIK NASIL ALINIR?

Migros'tan kurban almak için www.migros.com.tr/kurban internet sitesine giriş yapın. Daha sonra teslimat türünü seçtikten sonra il ilçe ve mahalle bilgilerini doldurduktan sonra Kurbanlıkları görüntüle seçeneğine tıklayınız.

MİGROS'TA KURBAN ALIM SÜRECİ NASIL İŞLİYOR? MİGROS KURBANLIK TESLİMİ NE ZAMAN YAPILIR?

Yerli besi olan kurbanlıklar seçildikten sonra canlı muayenesi ve resmi kurum tarafından verilen sağlık raporlarının kontrolleri, veteriner hekimler tarafından kesim öncesi yapılır.

Kesim sonrası, kurbanlıkların karkas ve iç organları veteriner hekimler tarafından yüzde 100 muayene edilir. Kurban kesimleri yasal mevzuat ve standartlara uygun, onaylı kesimhanelerde, İslami kurallara uygun olarak bayram namazına takiben, vekalet alınarak din görevlisi ve noter huzurunda yapılır.

Kurban kesildiğinde; kesim sırasına göre, sipariş formumuzda bulunan “kesim bilgisinin iletileceği cep telefonu”nuza SMS olarak bilgi verilir.

Kesim sonrası karkaslar parçalamaya alınmadan önce soğuk odalarda dinlendirilir ve gereken sıcaklığa inmesi sağlanır. Bu nedenle; koç kurbanlıklar en erken bayramın 2.günü, büyükbaş kurbanlıklar da en erken bayramın 3. günü soğuk zinciri korunarak müşterilere teslim edilir.

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk’a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir Müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- Müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.