Migros Müthiş Cuma indirimlerini kaçırmayın!

"Müthiş Cuma" indirimleri Migros'ta başladı. İphone 11'i 5.999 TL'den müşterilere sunacak olan Migros 26-29 Kasım indirimleri hakkındaki önemli detayları sizin için derledik.