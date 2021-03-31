Migros ramazan kolisi 2021| Migros Ramazan kolisi fiyatı ne kadar, içinde neler var? Migros ramazan kolisi 2021| Her Ramazan Ayında bir çok büyük market müşterileri için uygun fiyata ramazan kolisi hazırlıyor. Vatandaşlar da internet üzerinden market market ramazan kolilerini araştırıyor, hangi marketin ramazan kolisinde hangi ürünler olduğuna bakıyor. Peki; Migros Ramazan kolisi fiyatı ne kadar, içinde neler var? İşte Migros Ramazan kolisinin fiyatı ve içindeki ürünleri...

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Migros 2021 Ramazan ayı kolisini duyurdu. Bu yıla özel 3 farklı çeşitte koli hazırlayan marketler zinciri Migros, paketlerin fiyatlarını da içindeki ürünlere göre belirledi. Migros'un 2021 Ramazan kolisi fiyatları 59,90 TL'den başlıyor, 134,90 TL'ye kadar çıkıyor. Peki; Migros Ramazan kolisi fiyatı ne kadar, içinde neler var? İşte tüm merak edilenler... MİGROS RAMAZAN KOLİSİ 2021 Migros 3 farklı isimde ve boyutta Ramazan Kolisi hazırladı. İşte kolilerin isimleri; 1) Migros Ramazan Bereket Paketi 2) Migros Ramazan Lezzet Paketi 3) Migros Ramazan Ziyafet Paketi MİGROS RAMAZAN KOLİSİ FİYATI NE KADAR, İÇİNDE NELER VAR? 2021 yılında Ramazan 13 Nisan Salı günü başlayacak, 12 Mayıs Çarşamba günü sona erecek. 11 ayın sultanı Ramazan Bayramı'na kısa süre kala marketlerin ramazan koli fiyatları merak ediliyor. Bizler de sizler için Migros Ramazan Kolisi fiyatlarına ve kolilerin içindeki erzaklara haberimizde yer verdik. Migros Ramazan Kolisi fiyatları 59,90 TL ile 134,90 TL arasında kolinin boyutuna göre değişkenlik gösteriyor. MİGROS RAMAZAN BEREKET PAKETİ Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg Orkide Ayçiçek Yağı 1 L Mutlu Burgu Makarna 500 G Torku Küp Şeker 750 G Eriş Un 1 Kg Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G Knorr Tavuk Bulyon 60 G Doğuş Rize Çay 500 G Tat Domates Salçası 830 G Coca-Cola Şekersiz 1 L Kenton Çikolatalı Puding 100 G MİGROS RAMAZAN LEZZET PAKETİ Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg Orkide Ayçiçek Yağı 1 L Mutlu Burgu Makarna 500 G Torku Küp Şeker 750 G Eriş Un 1 Kg Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G Knorr Tavuk Bulyon 60 G Doğuş Rize Çay 500 G Tat Domates Salçası 830 G Coca-Cola Şekersiz 1 L Fruko Pet 1 L Fanta Portakal 1 L Kenton Çikolatalı Puding 100 G Yayla Haşlanmış Bezelye 700 G Yayla Haşlanmış Nohut 700 G Penguen Çilek Reçeli 380 G İstanbul Türk Kahvesi 100 G Mutlu İrmik 500 G Cem Gemlik Yağlı Sele 351-380 Vakum 200 G MİGROS RAMAZAN ZİYAFET PAKETİ Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg Yayla Koçbaşı Nohut 1 Kg Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg Orkide Ayçiçek Yağı 1 L Mutlu Burgu Makarna 500 G Torku Toz Şeker 1 Kg Torku Küp Şeker 750 G Eriş Un 1 Kg Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G Knorr Tavuk Bulyon 60 G Doğuş Rize Çay 500 G Tat Domates Salçası 830 G Coca-Cola Şekersiz 1 L Fruko Pet 1 L Fanta Portakal 1 L Kenton Çikolatalı Puding 100 G Yayla Haşlanmış Bezelye 700 G Yayla Haşlanmış Fasulye 700 G Penguen Çilek Reçeli 380 G İstanbul Türk Kahvesi 100 G Marmara Birlik Siyah Zeytin 381-410 Ad/Kg 200 G Mutlu İrmik 500 G Ege Kemalpaşa Tatlısı 140 G Kozan Bal Kooperatifi Süzme Çiçek Balı 240 G Mutlu Yüksük Makarna 500 G Mutlu Spaghettı Makarna 500 G Arifoğlu Pul Biber 70 G Arifoğlu Nane 25 G Arifoğlu Kekik 25 G Bölge Gündem migrosramazan kolisiMigros Ramazan kolisi